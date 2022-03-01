Сообщать сигнал тревоги в Одессе будут сирены, радио, колокола и телеграм-каналы

Теперь ряд городских радиокомпаний будут сообщать одесситам о воздушной тревоге.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Частоты:
- ТРК Первый Канал — 102.7 fm,
- Град FM – 103.8 fm,
- FM1 – 87.5 fm,
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины «Одесская региональная Дирекция» — 91,4 fm
- «Просто Радио» – 105.3 fm.
На улицах будут звучать сигналы воздушной тревоги, звонить колокола.
Также одесситов будут информировать о сигнале тревоги на официальных телеграмм-каналах мэрии