Сообщать сигнал тревоги в Одессе будут сирены, радио, колокола и телеграм-каналы

Из Одессы отправится очередной эвакуационный поезд Вечером вторника, 1 марта 2022 года, из Одессы отправится очередной бесплатный эвакуационный поезд в Ужгород.

Об этом сообщает Телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса. Офіційно». ПОДРОБНЕЕ