Транспортный карантин в Одессе: как трудятся «посадочные команды»? (фото)

Начиная с этой недели, в общественном транспорте Одессы начали жестко соблюдать карантинные ограничения. В связи с этим на многих конечных остановках вновь трудятся «посадочные команды» из двух человек. Корреспондент «Одесской жизни» узнал, как протекает их работа.

В 10 часов утра на остановке возле Привокзальной площади, как обычно, кипела жизнь. Десятки людей ждали транспорт, однако в толпе выделялись двое мужчин – они были в оранжевых светоотражающих жилетах – это дежурные сотрудники предприятия «Одесагорэлектротранс» (ОГЭТ). Именно они контролируют посадку в троллейбусы и следят за ношением масок.

Несмотря на довольно характерный внешний вид дежурных, большинство рядом стоящих пассажиров никак не реагировали на них. Но некоторые все же показывали некое недоверие.

– Мне лично непонятно, кто это, на кого работают. То ли коммунальщики, то ли строители, – сказала женщина неподалеку.

Для тех, кто действительно сомневается, то у каждого дежурного ОГЭТ имеется при себе специальное удостоверение. Любой пассажир вправе обратиться к работнику с просьбой его показать.

Когда подъезжал транспорт, начинался настоящий ажиотаж. Для большей эффективности парни в жилетах действовали по следующей схеме. Один стоял возле передней двери и контролировал, чтобы не было давки при выходе пассажиров, а другой дежурил возле заднего входа и следил за соблюдением карантинных ограничений. После посадки сотрудники заходили внутрь салона и повторно проверяли наличие у пассажиров масок.

На замечания надеть маску люди реагировали по-разному, но в целом спокойно. «Да-да, сейчас надену», – все время выкрикивали из толпы. Одни молча кивали на просьбу, другие с негодованием бурчали под нос, но все равно надевали маску.

– Люди становятся более понимающими и отзывчивыми к нашим замечаниям, нежели это было два месяца назад. Однако некоторые совершенно не меняются, игнорируя любые меры. Вот на неделе трижды приходилось вызывать полицию на особо загруженных участках, – прокомментировал начальник отдела контроля «Одесагорэлектротранса» Игорь Леонидович, который тоже следил за ситуацией на остановке.

Не стоит забывать, что работники ОГЭТ кроме регулировки посадки в общественный транспорт, помогают пассажирам и в других вопросах. Например, они знают наизусть график и маршрут необходимого вам троллейбуса или трамвая. Так что, если вы спешите и не знаете, как добраться до места, не бойтесь спросить об этом у «посадочной команды».

– Люди начинают понимать нашу работу: спрашивают, узнают. Некоторые еще грубят конечно, жалуются, но мы лишь желаем им хорошего дня, – рассказывает о своей работе дежурный Максим.

После нескольких часов работы на остановке возле Привокзальной площади парни аккуратно сложили свои яркие жилеты и отправились на другой участок – площадь Толбухина, где в обеденное время трафик пассажиров больше. Так за рабочий день одна бригада из двух человек успевают регулировать ситуацию сразу в нескольких «болевых точках».

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