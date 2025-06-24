Ключевые моменты

Какой будет магнитная буря 24 июня

Как магнитная буря влияет на людей

Что делать, чтобы ограничить влияние магнитной бури

Во вторник, 24 июня, геомагнитная активность будет оставаться на уровне предыдущего дня — К-индекс 3,7 (желтый уровень). Это означает продолжение магнитной бури среднего уровня, которая также может влиять на состояние здоровья людей. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Активность магнитных бурь оценивается по планетарному К-индексу, который варьируется от 0 до 9. Если К-индекс достигает значения 5 и выше, это свидетельствует о сильной магнитной буре.

Выбор редакции: На лето в Одессу назначены дополнительные поезда с комфортными вагонами

Как магнитные бури влияют на людей

Во время магнитных бурь возможно колебание артериального давления, нарушение сна, снижение концентрации внимания, повышение тревожности. Люди часто жалуются на головную боль, усталость, головокружение, ухудшение настроения или даже симптомы, похожие на депрессивные состояния. Особенно это касается метеочувствительных лиц, людей с хроническими сердечно-сосудистыми или нервными заболеваниями.

Рекомендации на период геомагнитных бурь:

Пить больше чистой воды.

Ограничить физические нагрузки.

Избегать стресса.

По возможности — больше отдыхать.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — держать под рукой необходимые лекарства и консультироваться с врачом.







