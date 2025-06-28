Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 29 июня;
- Погода в Одесской области 29 июня.
Прогноз погоды в Одессе на 29 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 16-17°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 29 июня
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Автор фото: Анна Баратынская