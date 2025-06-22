Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 22 июня;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

Сегодня ожидается незначительная солнечная активность желтого уровня с К-индексом 3. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, за последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В, три вспышки класса С, одна вспышка класса М1.

Солнечная активность на 22 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 15%

Количество солнечных пятен – 27

Известно, что магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, поэтому в эти дни некоторые люди могут чувствовать себя хуже. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.