Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 5 августа;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

Во вторник, 5 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом от 3 до 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса C и три вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М2,9, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса. Возможность малого геомагнитного шторма – 15%.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Магнитные бури могут вызывать как физические, так и эмоциональные симптомы, в частности у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и беременных женщин.

Чаще всего возникают головная боль, скачки давления, тахикардия, раздражительность, бессонница или сонливость, апатия и общее недомогание.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Врачи советуют в такие дни соблюдать режим сна и здорового питания, пить больше воды, избегать алкоголя, кофе и тяжелых блюд. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, однако следует избегать прямых солнечных лучей.

Легкие физические упражнения помогут поддержать тонус, а людям с хроническими болезнями советуют иметь под рукой необходимые лекарства. Утром полезен контрастный душ для бодрости, а вечером – теплая ванна для расслабления.