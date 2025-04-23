Прогноз погоды в Одессе на 24 апреля
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе малооблачно. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем она поднимется до 20-22°С.
Вы также можете узнать: Деколонизация в Одессе: сколько улиц с российскими названиями еще осталось в городе
Прогноз погоды в Одесской области на 24 апреля
По Одесской области завтра также малооблачно. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 20-22°С.
Читайте также: Школьная реформа в Одесской области: что ждет маленькие сельские школы в Бессарабии и Буджаке.
Фото Марии Котовой