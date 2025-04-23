Одесские клумбы, сирень

Прогноз погоды в Одессе на 24 апреля

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Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе малооблачно. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем она поднимется до 20-22°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 24 апреля

По Одесской области завтра также малооблачно. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 20-22°С.

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Фото Марии Котовой

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