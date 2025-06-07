магнитные бури
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Об этом сообщает ресурс Meteoagent.

Магнитные бури представляют собой временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Они возникают после солнечных вспышек, когда потоки заряженных частиц достигают Земли, и могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Ожидаемая 7 июня геомагнитная активность относится к категории малых геомагнитных бурь. Такие возмущения могут негативно влиять на самочувствие людей с повышенной метеочувствительностью, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией или имеет избыточный вес.

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Как снизить влияние магнитной бури 

Чтобы минимизировать негативное воздействие предстоящей магнитной бури, специалисты рекомендуют:

  • Уделить особое внимание режиму дня — ложиться спать и вставать в одно и то же время, обеспечить полноценный отдых.
  • Людям с хроническими заболеваниями следует иметь при себе необходимые лекарства и контролировать свое состояние.
  • Увеличить потребление жидкости, отдавая предпочтение чистой воде, минеральной воде без газа, травяным чаям.
  • Избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и эмоциональных перегрузок.
  • Скорректировать рацион питания — уменьшить потребление соли, жирной и тяжелой пищи, алкоголя и кофе.
  • Провести больше времени на свежем воздухе, но избегать прямых солнечных лучей и душных помещений.

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