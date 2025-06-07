Об этом сообщает ресурс Meteoagent.

Магнитные бури представляют собой временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Они возникают после солнечных вспышек, когда потоки заряженных частиц достигают Земли, и могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Ожидаемая 7 июня геомагнитная активность относится к категории малых геомагнитных бурь. Такие возмущения могут негативно влиять на самочувствие людей с повышенной метеочувствительностью, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией или имеет избыточный вес.

Как снизить влияние магнитной бури

Чтобы минимизировать негативное воздействие предстоящей магнитной бури, специалисты рекомендуют: