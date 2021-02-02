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Сохранить историческую Одессу: архитекторы предлагают перенять опыт стран Прибалтики

Сохранить историческую Одессу: архитекторы предлагают перенять опыт стран Прибалтики

Развитие Одессы срочно требует продуманного и взвешенного решения проблем исторического центра, комплексного подхода к его сохранению, принятия закона о его сохранении и соблюдения правил и норм поведения в нем. Так считают специалисты Ассоциации Архитекторов Одессы (ААО).

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Как сообщает учредитель и основатель ААО Мария Янушкевич на сайте Ассоциации, специалисты проанализировали опыт прибалтийских стран в этом направлении, и предлагают идти по такому же пути.

В частности, для сохранения исторического ареала Одессы в ААО предлагают:

  • создать «Единый городской проектный институт развития и проблематики города»;
  • разработать и срочно воплотить в жизнь жизненно важные проекты по восстановлению и реконструкции объектов противооползневой защиты города и срочных мер для понижения уровня воды в городских грунтах;
  • разработать и внедрить проект «Зеленый пояс Одессы»;
  • создать «Одесские реставрационные мастерские»;
  • лишать лицензий и штрафовать архитекторов, которые вопреки закону будут проектировать высотные здания в историческом центре города;
  • строительные компании, которые нарушили правила застройки исторического центра Одессы, штрафовать и заставлять переделывать свои здания в надлежащем порядке;
  • при реконструкции домов запретить упрощать фасады, менять оригинальные окна и двери, а также использовать зеркальные стекла и пластиковую отделку. А при реконструкции уже имеющихся домов-памятников архитектуры полностью сохранить историческую форму крыши. В то же время в центре должны появляться лишь дома, идеально сочетающиеся с общей и морской панорамой города;
  • серьезные перемены должны коснуться вопросов установки и ремонта окон и внешних дверей. Не допускать замену оригинальных конструкций – все они должны реставрироваться;
  • разработать и предложить жителям городскую программу совместного инвестирования в работы по реставрации фасадов домов и приведения их в аутентичный вид;
  • заповедник «Старая Одесса» необходимо сделать пешеходной зоной;
  • произвести поквартальный анализ на территории заповедника «Старая Одесса». Историческому дорожному покрытию – итальянской лавовой брусчатке город – присвоить категорию «Памятник истории и культуры». Вернуть возможность ее укладки и восстановления;
  • перед началом любых строительных работ в районе заповедника «Старая Одесса» проводить археологические исследования;
  • разработать и утвердить закон «О сохранении и защите исторического центра и некоторых исторических зон города Одессы».

В ААО также предлагают два раза в год сообщать правительству о возникновении факторов риска, угрожающих облику исторического центра и искать пути их устранения.

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Фото: ААО

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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