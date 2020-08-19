Сьогодні в Одесі декілька десятків будинків залишаться без газопостачання

Газу не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Заньковецької, 2.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Сьогодні, 19 серпня, з 09:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- пл. Олексіївська, 15а/2 «Євро сауна»
- вул. Заньковецької, 19/1 приватний будинок, вул. Заньковецької,19 «Бригадний будинок»
- вул. Заньковецької, 7/9 житловий будинок, кафе, котельня, дорожні механічні майстерні
- вул. Мельницька, 3 кришна котельня
- вул. Мельницька, 13 завод «Коньячний»
- вул. Мельницька, 29 б МДіЗ (СПД «Мунтян»)
- вул. Мельницька, 31 СП «ОД. Дрожжи», завод
- вул. Балківська, 126 котельня буд. 126,126а
- вул. Балківська, 130 завод «Точмаш»
- вул. Балківська, 130 автомийка «П.Е.Н.А.», житловий будинок
- вул. Желябова, 1 бізнес-центр «Грейс»
- вул. Желябова, 4 завод «Поршневих кілець»
- вул. Желябова, 4/1 «Легіон»
- вул. Желябова, 4-В ТОВ ТД «Стратег»
- вул. Желябова, 3 АЗС
- вул. Строганова, 10 ТОВ «ОД. Дрожжи», завод
- вул. Онезька, 3 ПП «Мунтян»
- вул. Онезька, 3 ПП «Мкртчан»
- вул. Онезька, 5 ПП «Петренко»
- вул. В. Стуса, 2/1 (територія колишньої Джутової фабрики) топкова
- вул. В. Стуса, 2-б «Колiбрi»
- вул. В. Стуса, 2-б «Од. культурний центр»
- вул. В. Стуса, 2-б СПД «Пігіда» т. 703-26-77 цех по заготiвлi напiвфабрикатiв
- вул. В. Стуса, 2-б ПП «Кучма-Долгополов»
- вул. В. Стуса, 2-б грузовий термінал «Блек Сі Шіпінг Сервіс»
- Житлові будинки по вул. Фабрична, вул. В. Стуса, вул. М. Вороного, вул. Акордна, вул. Строганова, вул. Райдужна, вул. Литовська, вул. Онезька, Мельницька
- вул. Дальницька, 53; 53 буд. 1; 53 буд. 2; 53 буд. 3; 53 буд. 4, 53 буд. 5, 53 буд. 6, 53/1, 53/2, 53/3, вул. В. Стуса, 2 з квартирами
- Житлові будинки вул.1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а Заводська
Управління експлуатації газового господарства Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.