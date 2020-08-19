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Сьогодні в Одесі декілька десятків будинків залишаться без газопостачання

Сьогодні в Одесі декілька десятків будинків залишаться без газопостачання

Газу не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Заньковецької, 2.

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Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Сьогодні, 19 серпня, з 09:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

  • пл. Олексіївська, 15а/2 «Євро сауна»
  • вул. Заньковецької, 19/1 приватний будинок, вул. Заньковецької,19 «Бригадний  будинок»
  • вул. Заньковецької, 7/9  житловий будинок, кафе, котельня, дорожні механічні  майстерні
  • вул. Мельницька, 3 кришна котельня
  • вул. Мельницька, 13 завод «Коньячний»
  • вул. Мельницька, 29 б МДіЗ (СПД «Мунтян»)
  • вул. Мельницька, 31 СП «ОД. Дрожжи», завод
  • вул. Балківська, 126 котельня буд. 126,126а
  • вул. Балківська, 130 завод «Точмаш»
  • вул. Балківська, 130 автомийка «П.Е.Н.А.», житловий будинок
  • вул. Желябова, 1 бізнес-центр «Грейс»
  • вул. Желябова, 4 завод «Поршневих кілець»
  • вул. Желябова, 4/1 «Легіон»
  • вул. Желябова, 4-В ТОВ ТД «Стратег»
  • вул. Желябова, 3 АЗС
  • вул. Строганова, 10 ТОВ «ОД. Дрожжи», завод
  • вул. Онезька, 3 ПП «Мунтян»
  • вул. Онезька, 3 ПП «Мкртчан»
  • вул. Онезька, 5 ПП «Петренко»
  • вул. В. Стуса, 2/1 (територія колишньої  Джутової фабрики) топкова
  • вул. В. Стуса, 2-б «Колiбрi»
  • вул. В. Стуса, 2-б «Од. культурний центр»
  • вул. В. Стуса, 2-б СПД «Пігіда» т. 703-26-77 цех по заготiвлi напiвфабрикатiв
  • вул. В. Стуса, 2-б  ПП «Кучма-Долгополов»
  • вул. В. Стуса, 2-б  грузовий термінал «Блек Сі  Шіпінг Сервіс»
  • Житлові будинки по вул. Фабрична, вул. В. Стуса, вул. М. Вороного, вул. Акордна, вул. Строганова, вул. Райдужна, вул. Литовська, вул. Онезька, Мельницька
  • вул. Дальницька, 53; 53 буд. 1; 53 буд. 2; 53 буд. 3; 53 буд. 4, 53 буд. 5, 53 буд. 6, 53/1, 53/2, 53/3, вул. В. Стуса, 2 з квартирами
  • Житлові будинки вул.1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а Заводська

Управління експлуатації газового господарства Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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