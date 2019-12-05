Сьогодні в Одесі без теплопостачання залишиться низка будинків: список адрес

Під час проведення позапланового обстеження мереж теплопостачання було виявлено пошкодження на магістральній теплотрасі діаметром 500 мм, яка проходить по вул. Жаботинського.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Ремонтно-відновлювальні роботи будуть проведені КП «Теплопостачання міста Одеси»

Тож сьогодні, 5 грудня, з 06:00 до 20:00 у зв’язку з ремонтом від центрального опалення будуть відключені об’єкти, розташовані за адресами:

просп. Адміральський, 1-30,

вул. Бригадна, 48-62,

пров. Гвоздичний, 3-6,

вул. Героїв-Прикордонників, 2-4,

вул. Маршала Говорова, 15-28,

вул. Докова, 7-21,

вул. Зоопаркова, 8, 25,

вул. Івана Франка, 39-45,

вул. Луніна, 1-15,

вул. Леваневського, 5-9,

вул. Щоглова, 6-22,

вул. Новаторів, 5-17,

вул. Палубна, 5-10,

пров. Палубний, 2-5,

вул. Педагогічна, 17-24,

вул. Посмітного, 16-19,

пров. Світлий, 7-14,

пров. Північний, 14,

вул. Сонячна, 8-10,

вул. Академічна, 3-14,

вул. Суднобудівна, 1-21,

вул. Танкерна, 2-14,

вул. Тополева, 8-17,

вул. Трудова, 2-16,

Фонтанська дорога, 12-47,

вул. Черняховського, 1-8,

вул. Швигіна, 18а,

пров. Економічний, 1-5а.

Комунальним підприємством КП «Теплопостачання міста Одеси» буде докладено всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання.

Оперативне завершення робіт знаходиться на контролі департаменту міського господарства Одеської міської ради.

Фото: ДревКор

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