Соцсети покорил житель Измаила, который спас детей на море

Инцидент произошел в курортном селе Приморское Килийского района.

Отдыхая на пляже, измаильчанин Владимир Иванов заметил, как уносит на надувном матрасе в открытое море мальчишек. Их было трое, всем на вид – не больше 6-7 лет. Как отмечают очевидцы в соцсетях, Владимир, ни минуты не раздумывая, бросился на помощь.

– Я и моя мама видели все своими глазами, – рассказала пользователь сети Евгения. – Мужчина сразу кинулся в воду, как будто это не чужие, а его собственные дети. Люди на пляже были поражены его героическим поступком!

Матрас с детьми к тому моменту отнесло уже очень далеко, его едва можно было разглядеть с берега. Свидетели говорят, что ни спасателей, ни водного транспорта поблизости не заметили. Так что неизвестно, чем бы закончилась ситуация, если бы не вмешался Владимир.

Фото: соцсети