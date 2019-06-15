Соцработники будут обслуживать слабослышащих одесситов при помощи мобильного приложения

Уникальное мобильное приложение ConnectPRO, разработанное украинскими IT-специалистами, позволяет слабослышащим общаться в режиме онлайн-чата.

Новый электронный сервис в помощь людям с нарушением слуха представили в Центре интегрированных услуг. Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, ConnectPRO будет введен в четырех управлениях соцзащиты при горсовете.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать мобильное приложение и в Центре интегрированных услуг отсканировать с телефона QR-код, после чего появится онлайн-чат с сотрудником в режиме реального времени. Речь работника превращается в текст, который появляется в виде входящего текстового сообщения клиенту. Для глухих людей, которые не умеют читать, есть возможность пообщаться с онлайн-сурдопереводчиком в режиме видеосвязи.



Предполагается, что СonnectPRO поможет людям с проблемами слуха получать различные услуги, например, оформлять соцпомощь или субсидию.

Для справки: В Одессе проживает около 1500 людей с нарушением слуха. В прошлом году город выделил помощь 22 из них на общую сумму 220 тыс. грн. В этом году помощь выделят 26 людям с нарушениями слуха на сумму около 390 тыс. грн. Кроме этого, плохослышащие люди получают компенсацию за покупку спецсредств для ориентирования, общения и обмена информацией по 3252 грн каждому, кто приобрел мобильный телефон/планшет.

Фото: пресс-служба горсовета