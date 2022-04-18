Новости Одессы и Одесской области

События поддержки в Одессе 18 – 21 апреля

События поддержки в Одессе 18 – 21 апреля

Очередная неделя российской агрессии. В очередной раз мы должны не просто пережить, а выжить. Сохранить кроме жизни достоинство, стойкость, здравый смысл и жажду жизни. Стоим дальше.

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн 

Когда: 18-21 апреля, 15:00

https://www.facebook.com/OdTUZ  

 

Что: О чем рассказывает современное искусство

Где: Онлайн 

Когда: 18 апреля, 17:00

Регистрация https://forms.gle/Q6ij7v36vFzcrCGD6 

https://fb.me/e/2kch9Jz2j  

 

Что: Режиссер Михаил Урицкий «Театральное производство и война»

Где: Онлайн 

Когда: 19 апреля, 15:00

https://fb.me/e/1qEBhyfBv  

 

Что: Круглый стол Украинская культура во время войны и ее восстановление

Где: Онлайн

Когда: 19 апреля, 16:00

Регистрация https://forms.gle/wkTeovqHTFtTceeA9  

https://fb.me/e/1j4a1tcBE  

 

Что: Артем Федорчук «Войны Израиля»

Где: Онлайн 

Когда: 19 апреля, 20:00 

https://fb.me/e/1Eyecl3D2  

 

Что: Лекция «Психическая травма у детей, вызванная войной» 

Где: Онлайн

Когда: 20 апреля, 16:00

Регистрация http://surl.li/bugla

https://fb.me/e/1qbLwP5KX  

 

Что: Благотворительный концерт Алексея Петухова

Где: Онлайн

Когда: 20 апреля, 17:00

https://fb.me/e/1lEsW9Vbg  

 

Что: Диалоги о войне (на английском)

Где: Онлайн

Когда: 21 апреля, 14:00 

https://fb.me/e/1HXe7538g  

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • События поддержки: куда пойти в Одессе 15-17 апреля
    События поддержки: куда пойти в Одессе 15-17 апреля

    Середина весны. Католическая и еврейская Пасха. Природа отмечает возрождение. Украинцам, к сожалению, пока рано праздновать. Война продолжается. Люди – погибают. Но даже в такие трудные времена нужно понимать – жизнь продолжается. Итак – живем, напитываемся музыкой, литературой, знаниями и продолжаем держать строй. Ради победы, ради всех нас, ради будущего страны.

    ПОДРОБНЕЕ
  • События поддержки Одесса 11 – 14 апреля: куда пойти и чем заняться в городе
    События поддержки Одесса 11 – 14 апреля: куда пойти и чем заняться в городе

    Продолжаем собирать для вас интересные и бесплатные события, чтобы вы имели возможность учиться, развиваться и отдыхать душой даже в такие трудные времена. Поэтому продолжаем слушать лекции, ходить на курсы первой помощи и поддерживать ВСУ. Хорошей и плодотворной всем недели.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесса военная: события поддержки 8-10 апреля
    Одесса военная: события поддержки 8-10 апреля

    Апрель… В эти выходные мы будем отмечать День освобождения Одессы от нацистских захватчиков. Мы не забыли. Точно также мы не забудем войну, которая началась в 2014 году и продолжается в эти дни. Мы будем помнить каждого военного и гражданского, жизни которых отнял враг. Наша задача – сопротивляться врагу и жить дальше.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Социальная акция и благотворительный концерт: события поддержки в Одессе 5-7 апреля
    Социальная акция и благотворительный концерт: события поддержки в Одессе 5-7 апреля

    А вы уже заметили, что вокруг начали цвести деревья? Что солнце стало еще ярче, что еще неделя-другая – и вся земля покроется цветами и зеленой травой. Мы не должны забывать о небольших радостях мирной жизни. Для этого мы все воюем со страшным врагом, который пришел, чтобы уничтожить нас и наше право на жизнь. Оставайтесь живыми. Держим строй!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Юморина-2022 и другие мероприятия: что посмотреть в Одессе 1-3 апреля
    Юморина-2022 и другие мероприятия: что посмотреть в Одессе 1-3 апреля

    Апрель. Какие ассоциации у вас с этим месяцем? Юморина, фестивали, первые пикники у моря, кофе на открытых террасах… Никто не ожидал, что большинство событий из этого перечня не произойдет. Но если бы не было тяжело, даже во время войны нужно искать то, что будет поддерживать и вдохновлять жизнь. Именно поэтому нас ждут и Французская весна, и юморина, и даже кофе под первыми лучами солнца. Так что жизнь продолжается, а мы держимся!

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить