События поддержки в Одессе 18 – 21 апреля

События поддержки: куда пойти в Одессе 15-17 апреля Середина весны. Католическая и еврейская Пасха. Природа отмечает возрождение. Украинцам, к сожалению, пока рано праздновать. Война продолжается. Люди – погибают. Но даже в такие трудные времена нужно понимать – жизнь продолжается. Итак – живем, напитываемся музыкой, литературой, знаниями и продолжаем держать строй. Ради победы, ради всех нас, ради будущего страны. ПОДРОБНЕЕ

События поддержки Одесса 11 – 14 апреля: куда пойти и чем заняться в городе Продолжаем собирать для вас интересные и бесплатные события, чтобы вы имели возможность учиться, развиваться и отдыхать душой даже в такие трудные времена. Поэтому продолжаем слушать лекции, ходить на курсы первой помощи и поддерживать ВСУ. Хорошей и плодотворной всем недели. ПОДРОБНЕЕ

Одесса военная: события поддержки 8-10 апреля Апрель… В эти выходные мы будем отмечать День освобождения Одессы от нацистских захватчиков. Мы не забыли. Точно также мы не забудем войну, которая началась в 2014 году и продолжается в эти дни. Мы будем помнить каждого военного и гражданского, жизни которых отнял враг. Наша задача – сопротивляться врагу и жить дальше. ПОДРОБНЕЕ

Социальная акция и благотворительный концерт: события поддержки в Одессе 5-7 апреля А вы уже заметили, что вокруг начали цвести деревья? Что солнце стало еще ярче, что еще неделя-другая – и вся земля покроется цветами и зеленой травой. Мы не должны забывать о небольших радостях мирной жизни. Для этого мы все воюем со страшным врагом, который пришел, чтобы уничтожить нас и наше право на жизнь. Оставайтесь живыми. Держим строй! ПОДРОБНЕЕ