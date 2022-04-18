События поддержки в Одессе 18 – 21 апреля

Очередная неделя российской агрессии. В очередной раз мы должны не просто пережить, а выжить. Сохранить кроме жизни достоинство, стойкость, здравый смысл и жажду жизни. Стоим дальше.
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: 18-21 апреля, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: О чем рассказывает современное искусство
Где: Онлайн
Когда: 18 апреля, 17:00
Регистрация https://forms.gle/Q6ij7v36vFzcrCGD6
Что: Режиссер Михаил Урицкий «Театральное производство и война»
Где: Онлайн
Когда: 19 апреля, 15:00
Что: Круглый стол Украинская культура во время войны и ее восстановление
Где: Онлайн
Когда: 19 апреля, 16:00
Регистрация https://forms.gle/wkTeovqHTFtTceeA9
Что: Артем Федорчук «Войны Израиля»
Где: Онлайн
Когда: 19 апреля, 20:00
Что: Лекция «Психическая травма у детей, вызванная войной»
Где: Онлайн
Когда: 20 апреля, 16:00
Регистрация http://surl.li/bugla
Что: Благотворительный концерт Алексея Петухова
Где: Онлайн
Когда: 20 апреля, 17:00
Что: Диалоги о войне (на английском)
Где: Онлайн
Когда: 21 апреля, 14:00