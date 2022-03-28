События поддержки Одесса 28 – 31 марта

В течение недели в онлайн пространстве будут проходить интересные и полезные лекции, а офлайн можно посетить крайне важные учения по оказанию первой помощи как детям, так и взрослым. Держимся!
Что: Кинофестиваль «ОКО» Специальный показ кинофильмов «Мир/война 2022»
Где: Онлайн
Когда: 28-31 марта
https://www.okofilmfest.com.ua/special-program-war-peace?fbclid=IwAR2zcNCVgp-vUzrUJrqqSGZtNaoKFlTLC4V74jAqbG2tbi0PlXk85HNGgTY
Что: лекция “Война и еда. Как логистика побеждала оружие”
Где: Онлайн
Когда: 28 марта, 15:00
Что: Он-лайн чтение сказки «Дерево к небу»
Где: https://instagram.com/kalininpaul?utm_medium=copy_link
Когда: 28 марта, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: Прямой эфир со станции «Академик Вернадский»
Где: Онлайн
Когда: 28 марта, 18:00
Что: «Кровотечения» Обучение населения с отработкой практических навыков и использованием муляжного оборудования.
Где: Академика Глушко, 32а, детская поликлиника N6
Когда: 29 марта, 13:00
Регистрация https://forms.gle/gxZQceTTRtDx1JUM7
Что: Лекция Сергея Савченко «Идентичность…»
Где: онлайн
Когда: 29 марта, 15:00
Что: Вечер стендапа
Где: Ольгиевская, 23, кафе Мана-Мана
Когда: 29 марта, 17:00
Что: «Труднобольной человек дома» Обучение населения с отработкой практических навыков и использованием муляжного оборудования.
Где: Академика Глушко, 32а, детская поликлиника N6
Когда: 30 марта, 13:00
Регистрация https://forms.gle/KfFxNwkkdJwciYyo7
Что: «Травмы» Обучение населения с отработкой практических навыков и использованием муляжного оборудования.
Где: Академика Глушко, 32а, детская поликлиника N6
Когда: 31 марта, 13:00
Регистрация https://forms.gle/KfFxNwkkdJwciYyo7
Что: Инструктаж по оказанию первой помощи
Где: https://youtu.be/GugPiFmwkOU
Когда: Круглосуточно
Что: Аудиокниги для детей и взрослых
Yakaboo — https://bit.ly/3i3gN3R
АБУК — https://bit.ly/3tUM5iL
Что: Цифровые библиотеки
Украинская цифровая библиотека https://bit.ly/3t8GPc1
Электронные детские книги от «Видавництва Старого Лева» — https://bit.ly/3q2ZX9y
Детские книги от «Освіта» — https://bit.ly/3MKMuwT
Что: Спектакли Одесского театра на Чайной
https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbIbO6aKmwQ