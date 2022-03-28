Новости Одессы и Одесской области

События поддержки Одесса 28 – 31 марта

События поддержки Одесса 28 – 31 марта

В течение недели в онлайн пространстве будут проходить интересные и полезные лекции, а офлайн можно посетить крайне важные учения по оказанию первой помощи как детям, так и взрослым. Держимся!

Что: Кинофестиваль «ОКО» Специальный показ кинофильмов «Мир/война 2022»

Где: Онлайн

Когда: 28-31 марта

https://www.okofilmfest.com.ua/special-program-war-peace?fbclid=IwAR2zcNCVgp-vUzrUJrqqSGZtNaoKFlTLC4V74jAqbG2tbi0PlXk85HNGgTY

 

Что: лекция “Война и еда. Как логистика побеждала оружие”

Где: Онлайн

Когда: 28 марта, 15:00

https://fb.me/e/1jhYpCzYS

 

Что: Он-лайн чтение сказки «Дерево к небу»

Где: https://instagram.com/kalininpaul?utm_medium=copy_link

Когда: 28 марта, 15:00

https://www.facebook.com/OdTUZ

 

Что: Прямой эфир со станции «Академик Вернадский»

Где: Онлайн

Когда: 28 марта, 18:00

https://fb.me/e/2j8WziXbE

 

Что: «Кровотечения» Обучение населения с отработкой практических навыков и использованием муляжного оборудования.

Где: Академика Глушко, 32а, детская поликлиника N6

Когда: 29 марта, 13:00

Регистрация https://forms.gle/gxZQceTTRtDx1JUM7

https://fb.me/e/3hbY94wFf

 

Что: Лекция Сергея Савченко «Идентичность…»

Где: онлайн

Когда: 29 марта, 15:00

https://fb.me/e/1JRP8404F

 

Что: Вечер стендапа

Где: Ольгиевская, 23, кафе Мана-Мана

Когда: 29 марта, 17:00

 

Что: «Труднобольной человек дома» Обучение населения с отработкой практических навыков и использованием муляжного оборудования.

Где: Академика Глушко, 32а, детская поликлиника N6

Когда: 30 марта, 13:00

Регистрация https://forms.gle/KfFxNwkkdJwciYyo7

https://fb.me/e/1mj5UcKnR

 

Что: «Травмы» Обучение населения с отработкой практических навыков и использованием муляжного оборудования.

Где: Академика Глушко, 32а, детская поликлиника N6

Когда: 31 марта, 13:00

Регистрация https://forms.gle/KfFxNwkkdJwciYyo7

https://fb.me/e/1AGF3Hrwx

 

Что: Инструктаж по оказанию первой помощи

Где: https://youtu.be/GugPiFmwkOU

Когда: Круглосуточно

 

Что: Аудиокниги для детей и взрослых

Yakaboo — https://bit.ly/3i3gN3R

АБУК — https://bit.ly/3tUM5iL

 

Что: Цифровые библиотеки

Украинская цифровая библиотека https://bit.ly/3t8GPc1

Электронные детские книги от «Видавництва Старого Лева» — https://bit.ly/3q2ZX9y

Детские книги от «Освіта» — https://bit.ly/3MKMuwT

 

Что: Спектакли Одесского театра на Чайной

https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbIbO6aKmwQ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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