Стихийные свалки в Одессе превратят в цветочные клумбы

В дерпартаменте городского хозяйства придумали, как бороться с возникающими тут и там свалками.

О новом проекте благоустройства рассказал директор ведомства Дмитрий Жеман.

Так, по его словам, стихийные свалки не просто будут убирать, а еще и облагораживать. В местах, где они раньше располагались, хотят обустраивать цветочные клумбы.

“Выбросить на клумбу старый диван, думаю, мало у кого рука поднимется,” – отметил Дмитрий Жеман.

Также для того, чтобы на том же месте снова не возникло скопление мусора, одесситов будут просить не бросать его там с помощью баннеров.

“Надеюсь, перед тем как выкинуть мусор в неустановленном месте, человек прочтет то, что написано на баннере,” – подчеркнул директор хоздепартамента.

Фото: pushkino.tv

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