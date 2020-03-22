Со следующей недели одесские школьники уходят на каникулы: как изменится формат онлайн-обучения?

С понедельника, 23 марта в учебных учреждениях Одессы начинаются каникулы, которые продлятся неделю.

Об этом сообщила в соцсети директор гордепартамента науки Елена Буйневич.

По ее словам, карантин продолжится.

В то же время изменится формат обучения для детей:

– в течение следующей недели на сайте департамента будут выкладывать исключительно уроки для повторения и закрепления материала;

– домашних заданий всю неделю не будет.

Также Елена Буйневич предлагает смотреть передачи “Одесса проводит урок” с ее участием на телеканале Медиа Информ.

У кого нет этого канала, можно будет найти записи на странице чиновника в Facebook. Там же появятся онлайн-уроки по программе Интеллект Украины.

Будь в курсе

Елена Буйневич также отметила, что в последнее время к ней часто обращаются родители будущих первоклассников. Людей интересует вопрос, успеют ли они подать документы в установленные ранее сроки с 15 апреля по 31 мая.

– Пройти медкомиссию сейчас невозможно, а взять справку о месте регистрации сложно, – отметида руководитель департамента образования. – И не нужно! Мы все успеем. Немного позже мы определимся с новыми сроками и сообщим городу дополнительно. Прием документов будет продлен, ни одного первоклассника не потеряем, все будет хорошо!

В тему

Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов поделился полезными источниками, где абитуриенты могут онлайн подготовиться к ВНО.

Так, по его данным, круглосуточно и бесплатно можно подтянуть знания на сайте BeSmart/Будь Умным.

Кроме того, можно найти нужную информацию на ютуб-канале Минобразования Украины.

Также полный курс подготовки с тестами, заданиями и конспектами занятий доступны на платформах онлайн-студий:

Также трансляции подготовительных уроков к ВНО можно посмотреть на телеканале “Рада”:

5 дисциплин: украинский язык и литературы, биология, математика, история.

5 дней в неделю:

✏️По вторникам в 18-30 – 21-00

✏️В среду в 8-00 – 9-00 и 18-30 – 21-00

✏️Каждый четверг в 8-00 – 9-00 и18-30 – 21-00

✏️В пятницу в 8-00 – 9-00 и 18-30 – 21-00

✏️По субботам и воскресеньям в 10-00 – 20-00.

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Фото: img.rg

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