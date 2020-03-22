Со следующей недели одесские школьники уходят на каникулы: как изменится формат онлайн-обучения?

С понедельника, 23 марта в учебных учреждениях Одессы начинаются каникулы, которые продлятся неделю.
Об этом сообщила в соцсети директор гордепартамента науки Елена Буйневич.
По ее словам, карантин продолжится.
В то же время изменится формат обучения для детей:
– в течение следующей недели на сайте департамента будут выкладывать исключительно уроки для повторения и закрепления материала;
– домашних заданий всю неделю не будет.
Также Елена Буйневич предлагает смотреть передачи “Одесса проводит урок” с ее участием на телеканале Медиа Информ.
У кого нет этого канала, можно будет найти записи на странице чиновника в Facebook. Там же появятся онлайн-уроки по программе Интеллект Украины.
Будь в курсе
Елена Буйневич также отметила, что в последнее время к ней часто обращаются родители будущих первоклассников. Людей интересует вопрос, успеют ли они подать документы в установленные ранее сроки с 15 апреля по 31 мая.
– Пройти медкомиссию сейчас невозможно, а взять справку о месте регистрации сложно, – отметида руководитель департамента образования. – И не нужно! Мы все успеем. Немного позже мы определимся с новыми сроками и сообщим городу дополнительно. Прием документов будет продлен, ни одного первоклассника не потеряем, все будет хорошо!
В тему
Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов поделился полезными источниками, где абитуриенты могут онлайн подготовиться к ВНО.
Так, по его данным, круглосуточно и бесплатно можно подтянуть знания на сайте BeSmart/Будь Умным.
Кроме того, можно найти нужную информацию на ютуб-канале Минобразования Украины.
Также полный курс подготовки с тестами, заданиями и конспектами занятий доступны на платформах онлайн-студий:
- EdEra: ed-era.com
- ILearn (Освіторія): ilearn.org.ua
- Prometheus: prometheus.org.ua
Также трансляции подготовительных уроков к ВНО можно посмотреть на телеканале “Рада”:
5 дисциплин: украинский язык и литературы, биология, математика, история.
5 дней в неделю:
✏️По вторникам в 18-30 – 21-00
✏️В среду в 8-00 – 9-00 и 18-30 – 21-00
✏️Каждый четверг в 8-00 – 9-00 и18-30 – 21-00
✏️В пятницу в 8-00 – 9-00 и 18-30 – 21-00
✏️По субботам и воскресеньям в 10-00 – 20-00.
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Фото: img.rg
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