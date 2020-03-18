Абитуриентам для прохождения пробного ВНО нужны новые пропуска: как их получить (инструкция)

В связи с крантином в Украине перенесли даты прохождения пробного тестирования в вузах.

Так как даты сместились, абитуриентам понадобятся новые приглашения на пробное ВНО.

Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.

Пропуска для абитуриентов будут достeпны с 27 марта на сайте Центра. Там в специальном разделе нужно выбрать свой регион.

После этого следует перейти в личный кабинет участника пробного ВНО. Абитуриенту для входа нужно ввести логин и пароль, которые он получил от регионального центра ранее.

Там надо выбрать опцию “сформировать приглашение-пропуск”, далее приглашение необходимо распечатать.

Предварительно известно, что ВНО по украинскому языку и литературе назначено на 4 апреля. По другим дисциплинам – 11 апреля.

Фото: ki.ill.in.ua

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