Одессит представил Украину на фотовыставке в Лондоне

Фотограф из Одессы Евгений Самученко стал единственным представителем от Украины на печатной выставке победителей конкурса Travel Photographer of the Year в Лондоне.
Как сообщает «Культурометр», один снимок одесского фотографа представлен среди работ фотографов со всего мира. Сам автор снимка сообщил, что занял призовое место в конкурсе ночной категории с фотографией Млечного пути в Гималаях в Непале с отражением в озере Госайкунда на высоте 4400 метров.
Экспозиция продлится до 1 ноября.
Фото Евгения Самученко