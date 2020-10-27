Одессит представил Украину на фотовыставке в Лондоне

Октябрь по-одесски: тыквенный вернисаж к счастливому Хэллоуину – фоторепортаж В прошлом году наш («не наш») Хэллоуин хозяева многих одесских заведений «торопили»: первые тыквенные украшения («даем гарбуза по-одесски!») появились чуть ли не в сентябре. Ну а ближе к Хэллоуину на улицах города наблюдалось такое тыквенно-ужастиковое разнообразие, что успевай только фиксировать. ПОДРОБНЕЕ

На одесском балконе проживает кот-флюгер (фото) Кот-очаровашка, всегда в прекрасном настроении, еще и большой трудяга живет в Одессе на балконе второго этажа в жилом доме по улице Преображенской. Этот герой Кошачьей тропы – из «недосчитанных» хвостатых одесских арт-объектов. И появился он не только что, а уже несколько лет кропотливо указывает, куда ветер дует: это кот-флюгер. ПОДРОБНЕЕ