Снимается кино: как отмечается вековой юбилей Одесской киностудии

23 мая — день рождения нашей кинобабушки, которая отмечает свои первые официальные сто лет. Отмечает, кстати, бурно — во всех смыслах. В начале, правда, создалось впечатление, что оказался в месте, где снимается кино в «черно-белых тонах».

То еще кино?

Судите сами. Как недавно мы рассказывали, глава правления ЧАО «Одесская киностудия» Андрей Осипов отметил, что праздники приходят и уходят, но, главное, это фильмы, которые снимаются сейчас на Одесской киностудии. Впрочем, столетие есть столетие, и день рождения отметить надо. Первый день решено было провести так, чтобы приятно было всем — и ветеранам киностудии, и обычным одесситам. Приходите, наслаждайтесь: тут вам и фотзоны, и торжества в кинозале с показом фильмов о самой киностудии, с рассказом о том, что снимается сейчас, с выступлениями и теплыми словами, равно как и ностальгическим погружением в историю нашей фабрики грез. Второй день — более официальный: с открытием мемориальной доски репрессированным кинематографистам, торжественной церемонией награждения и прочими мероприятиями, в которых примут участие и министр культуры Украины, и другие официальные лица.

Итак, праздник… И тут — на тебе: у входа в Одесскую киностудию гостей встречает… гроб. Группа общественников и экс-сотрудников киностудии назвали это «акцией-разоблачением». Суть: кино на киностудии не снимается и вообще не праздновать надо, сейчас надо говорить о том, что в городе происходят «похороны Одесской киностудии».

Режиссер-постановщик Николай Седнев тут же, у «гроба», отмечает, что состоит в штате Одесской киностудии, но уже 16 лет не получает зарплату.

— Подрабатываю на автостоянке, будучи членом союза кинематографистов, фильмы не снимаю, работы нет. Для меня это не праздник… Сегодня не о чем разговаривать, — озвучивает свою позицию Николай Седнев.

На вопрос журналистов, почему же режиссер продолжает «числиться» в штате киностудии, если не получает зарплату, и, по сути, не работает, ответ прозвучал так: «Получается, я еще и виноват?»

В общем, как-то грустно…

Продолжать жить и снимать кино

Между тем, люди проходят в зал на торжественную церемонию, посвященную празднованию 100-летия киностудии. Направляюсь туда же. Глава правления ЧАО «Одесская киностудия» Андрей Осипов готовится приветствовать собравшихся со сцены. Успеваю перехватить его перед этим, прошу прокомментировать происходящее.

— Ну очень хочется этим людям дискредитировать киностудию, даже когда праздник, даже когда сегодня мы собрали в зале всех ветеранов, которые здесь работали, тех, кто продолжают работать. При этом могу лишь повторить: да, времена изменились, и всем это давно пора понять. Проблем и в самом деле немало, но мы их решаем, и я готов выслушать любого из них. Да, мне тоже очень жаль, но боль, которая у них в сердце, — это та страница, которую давно пора перевернуть. Я устал, знаете ли, слушать, что «киностудию застраивают» и все тому подобное. Люди, которые сегодня устроили акцию на входе в киностудию, бывают здесь практически каждый день. Они видели какие-то экскаваторы или другую строительную технику?.. Ну что еще я могу сказать? Разве что повторить: «И это пройдет». Нужно продолжать жить и снимать кино.

Тут-то ко мне подходит пожилой человек и спрашивает: «А вы мое мнение не хотите спросить? Я тоже ветеран Одесской киностудии».

Поговорить подошел кинорежиссер, сценарист, литератор Геннадий Тарасуль.

— Я работал на Одесской киностудии не один год, работал там с 1963 года, имел счастье быть вторым режиссером у Киры Муратовой, автор нескольких киносценариев. 100-летие Одесской киностудии — мой праздник, моя гордость. Что же до этого выставленного в день столетия киностудии гроба, то поступать так могут только неверующие люди. Я понимаю их чувства, но, знаете ли, позволю себе перефразировать известные слова: надо любить не себя в киностудии, а киностудию в себе. У киностудии за плечами — огромная и довольно неоднозначная история. И ее уже не изменить. Это ее прошлое. Сегодня надо думать о будущем. А такой вот показательный вынос подобия гроба к входу в собственную альма-матер… Знаете ли, нужно было подумать сто раз, прежде, чем так поступить и таким вот образом выражать свой протест. Новые времена — это иные условия и приход новых поколений. Думать надо и сердцем. И то, что я вижу сегодня на Одесской киностудии, мне нравится, это рождает во мне веру в сегодняшний и завтрашний ее день, который, уверен, насыщен настоящим творчеством, — выразил уверенность Геннадий Тарасуль.

А кино таки снимается!

А вот и киносценарист Евгений Тимошенко — в самом прекрасном настроении, кстати.

— День столетия Одесской киностудии — большой праздник, конечно. Но это еще и мой большой личный праздник, потому что как раз в дни, когда историческая киностудия вступает во второй век, на ней, и это для меня даже символично, начались съемки фильма «Память солнца» по моему сценарию. Это, что называется, выстраданный проект, и поэтому есть огромный повод для радости. Режиссер фильма — Константин Коновалов. Команда собралась очень серьезная, и это замечательно. Это будет полнометражный фильм, — говорит одесский сценарист Евгений Тимошенко.

…Праздник продолжался. Звучит сообщение о получении Одесской киностудией грамоты от Кабмина, а потом, после многих теплых слов, на экране — сама история: черно-белая лента с известной актрисой немого кино Верой Холодной, фильмы, так или иначе связанные с историей бабушки-юбиляра. Ну и, конечно же, путешествие в мир кино — на съемочные площадки Музея киностудии.

…Андрей Осипов еще раз поздравляет всех сотрудников и желает Одесской киностудии еще (как минимум!) век. Говорит, что пусть «гроб, который принесли митингующие, станет символом всего того плохого, что было за это время. В новый век мы пойдем только со всем хорошим. Оппозиция всегда должна быть, я к этому нормально отношусь».