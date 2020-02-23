Снесли светофор: одесситов просят быть осторожными на перекрестке в центре города (фото)

На углу улиц Решельевская и Успенская не работает светофор.

Об этом сообщает пресс-служба КП “СМЭП”.

В ночь на 23 февраля там произошла авария.

Водитель Volkswagen ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел на тротуар.

В результате машина снесла металлический забор, а затем расположенный за ним светофор.

ДТП с участием иномарки произошло в ночь на 23 февраля, на перекрестке Ришельевской и Успенской улиц.

Водитель на скорости вылетел на тротуар и снес светофор.

Следователи устанавливают подробности происшествия.

Одесситов просят быть внимательными на этом участке проезжей части.

Фото: КП “СМЭП”

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