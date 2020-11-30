Снегопады и дожди: стало известно о ситуации на дорогах госзначения

Рецепт идеального бургера от бренд-шеф сомелье Алекса Юсупова 27 ноября возле «Мясомаркета» в ЖК «Радужный» состоялся мастер-класс под открытым небом от бренд-шеф сомелье МХП Алекса Юсупова. Именитый мастер рассказал и показывал несколько собственных лайфхаков при приготовлении бургеров. ПОДРОБНЕЕ

Ситуация с коронавирусом остается напряженной – глава Минздрава В Украине продолжает оставаться напряженной ситуация с распространением коронавируса. За прошедшую неделю в стране зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее. ПОДРОБНЕЕ