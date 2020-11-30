Снегопады и дожди: стало известно о ситуации на дорогах госзначения

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен. По состоянию утро понедельника, 30 ноября, местами снег в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. А вот в Одесской области идут дожди.
Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.
“Дожди в Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях, на остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в остальных областях – сухое”, – сообщили в ведомстве.
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