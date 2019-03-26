﻿ Сначала в Беляевке, теперь в Новогригорьевке: водители области сбивают детей и уезжают - Одесская Жизнь

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Сначала в Беляевке, теперь в Новогригорьевке: водители области сбивают детей и уезжают

Сначала в Беляевке, теперь в Новогригорьевке: водители области сбивают детей и уезжают

Пострадавшего в очень тяжелом состоянии доставили в одну из одесских больниц.

Вчера около 15:00 в селе Новогригорьевка Одесской области пьяный водитель сбил пятилетнего мальчика. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ НП Одесской области. Ребенок ехал на велосипеде по обочине. Водитель ВАЗ, ехавший навеселе, сбил его и поехал домой в Ширяевский район.

Полицейские задержали 28-летнего горе-автомобилиста. Теперь ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, 23 марта в Беляевке водитель также сбил ребенка-велосипедиста и уехал с места ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ НП Одесской области.

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