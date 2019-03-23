﻿ Полиция разыскивает водителя, который сбил мальчика-велосипедиста и уехал - Одесская Жизнь

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Полиция разыскивает водителя, который сбил мальчика-велосипедиста и уехал

Полиция разыскивает водителя, который сбил мальчика-велосипедиста и уехал

ДТП произошло в городе Беляевка.

Как сообщили в Беляевском отделе полиции, предварительно установлено, что 11-летний школьник ехал на велосипеде по обочине дороги. Водитель неустановленного авто, двигавшийся ему навстречу, зацепил мальчика боковым зеркалом. От удара зеркало машины отпало на землю, юный велосипедист упал, а злоумышленник сразу скрылся с места происшествия.

Мальчик был доставлен в районную больницу.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить личность водителя, сообщить в Беляевский отдела полиции по телефонам: (048) 779-43-92, (048) 52-25-771 или 102.

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