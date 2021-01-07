Смертельный сочельник: под Одессой сгорел в постели пожилой мужчина

Вчера вечером, 6 января, в селе Байталы Ананьевского района Одесской области горел жилой дом. На пожаре погиб мужчина.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, пожар начался в одной из комнат частного дома. Его площадь составила 5 квадратных метров.
В результате погиб сожитель хозяйки 1960 года рождения. Предположительная причина смерти – курение в постели. Сама хозяйка также 1960 года рождения отравилась продуктами горения. Ее на скорой в состоянии средней тяжести доставили в районную больницу.
Сумма ущерба устанавливается.