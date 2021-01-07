Смертельный сочельник: под Одессой сгорел в постели пожилой мужчина

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, пожар начался в одной из комнат частного дома. Его площадь составила 5 квадратных метров.

В результате погиб сожитель хозяйки 1960 года рождения. Предположительная причина смерти – курение в постели. Сама хозяйка также 1960 года рождения отравилась продуктами горения. Ее на скорой в состоянии средней тяжести доставили в районную больницу.

Сумма ущерба устанавливается.