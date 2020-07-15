Смертельна ДТП в Арцизі: шестирічна дівчинка вибігла під колеса вантажівки

Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Арцизі, в якій загинула шестирічна дівчинка.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією, дитина, яка знаходилася на роботі в батька, раптово вибігла з офісного приміщення прямо під колеса вантажівки, що заїжджала в двір приватного промислового підприємства. Від отриманих травм потерпіла померла миттєво.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, також туди направлена СОГ по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП.

Поліцейські встановлюють повні обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба