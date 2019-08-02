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Новости Одессы и Одесской области

Смертельна ДТП на трасі «Одеса-Київ»: водій в’їхав у точку продажу кавунів

Смертельна ДТП на трасі «Одеса-Київ»: водій в’їхав у точку продажу кавунів

Водій наїхав на продавця кавунів та жінку-покупчиню.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

На 442 км траси «Одеса-Київ» під колесами «Mercedes» загинули жителька Вінничини, 1989 р. н., та громадянин Азербайджану, 1971 р. н.

Попередньо встановлено, що 71-річний водій – житель Одеси – по дорозі додому не впорався з кернуванням і, перетнувши зустрічну смугу, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на продавця та покупчиню баштанних культур. Від отриманих травм жінка з чоловіком загинули миттєво. Водій з травмами різного ступеня тяжкості був госпіталізований.

Фото: Нацполіція

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