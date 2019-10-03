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Новости Одессы и Одесской области

Смертельна ДТП на Одещині: 16-річний хлопець спричинив загибель літнього чоловіка

Смертельна ДТП на Одещині: 16-річний хлопець спричинив загибель літнього чоловіка

В результаті аварії одна людина загинула, ще одна – госпіталізована.

Вчора, 2 вересня, поблизу Чорноморська сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Mercedes» – 16-річний хлопець,  взяв машину у батьків. Здійснюючи обгін, підліток не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілями  «Москвич» та «Honda».

В результаті ДТП 75-річний водій «Москвича» загинув на місці, а його 68-річну пасажирку було госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині школяр випадково вбив свого приятеля.

Фото: скріншот відеозапису з місця ДТП

 

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