Смертельна ДТП на Одещині: 16-річний хлопець спричинив загибель літнього чоловіка

В результаті аварії одна людина загинула, ще одна – госпіталізована.

Вчора, 2 вересня, поблизу Чорноморська сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Mercedes» – 16-річний хлопець, взяв машину у батьків. Здійснюючи обгін, підліток не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілями «Москвич» та «Honda».

В результаті ДТП 75-річний водій «Москвича» загинув на місці, а його 68-річну пасажирку було госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині школяр випадково вбив свого приятеля.

Фото: скріншот відеозапису з місця ДТП