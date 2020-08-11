Смерть пенсионера в ДТП и приговор педофилу: чрезвычайные новости Одессы и области 11 августа

В Одессе и Одесской области во вторник, 11 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В Одессе вынесли приговор 55-летнему педофилу, который развращал 8-летнюю девочку.
- В Измаиле утром во вторник, 11 августа, в ДТП погиб 74-летний мужчина. Он ехал на велосипеде и вопреки правилам не пропустил на перекрестке ВАЗ. От столкновения с машиной велосипедист погиб мгновенно.
- В городе Белгород-Днестровский Одесской области в специализированном доме ребенка обнаружили 10 случаев COVID-19.