Слушание «дела «Краяна» завершилось — когда вынесут приговор?

Сегодня в Малиновском райсуде Одессы продолжилось вступление стороны защиты по делу о хищении бюджетных средств при покупке здания бывшего завода «Краян» под размещение «новой мэрии».

Как сообщает пресс-служба суда, после завершения дебатов и обмена репликами сторон процесса, председательствующий предоставил обвиняемым последнее слово.

Затем судьи удалились в совещательную комнату для вынесения приговора.

А вот дату оглашения приговора обещают сообщить дополнительно. Учитывая выходные и праздничные дни, не исключено, что это произойдёт уже на следующей неделе.

Напомним, что ранее сторона обвинения зачитала свои доводы и потребовала для обвиняемых тюремного заключения на сроки от 7 до 12 лет.

Фото пресс-службы Малиновского райсуда