Слухам вопреки: одесский мобильный оператор опроверг информацию о своем закрытии

Появившаяся в сети информация о закрытии компании-оператора мобильной связи и интернет-провайдера “Интертелеком” не отвечает действительности

Информация о возможном прекращении работы компании появилась в некоторых СМИ после того, как президент Украины подписал указ «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету». Утверждалось, что уже с 1 августа ряд компаний обязан освободить используемые ими радиочастоты, чтобы дать возможность ввести в обиход системы мобильной связи в формате 3G/4G.

Эти онлайн-издания и предположили, что одним из первых под удар попадет одесский оператор «Интертелеком»: поскольку оператор работает в диапазоне радиочастот, упоминаемых в указе, по их мнению, компания скоро уйдет с рынка.

Напомним, что в Одесской области у «Интертелекома» немало абонентов. Именно у нас чаще всего в Украине используют его прямые городские номера. А в целом по стране покрытие компании охватывает даже самые отдаленные уголки, где другая мобильная связь просто недоступна. Что ждёт в таком случае всех абонентов со следующего месяца?

Отвечая на запрос “Одесской жизни”, представители компании поспешили успокоить абонентов. По их словам СМИ неверно истолковали смысл документа.

– Данные о том, что «Интертелеком» планово приостановит деятельность, не отвечают действительности, – сообщили в компании. – Скорее всего, эту информацию распространили в целях дискредитации.

Также в компании добавили, что готовы выполнить требования указа президента и перевести часть базовых станций в режим четвертого поколения.

Фото: censor.net