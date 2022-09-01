Новости Одессы и Одесской области

Сложная ночь в Одессе: ракетный обстрел и бесконечные тревоги

Сложная ночь в Одессе: ракетный обстрел и бесконечные тревоги

Ночь 1 сентября была непростой для одесситов. Несколько раз объявлялась воздушная тревога. И неспроста: враг выпустил по региону две ракеты.

Об этом сообщил спикер руководителя Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Российские войска, «освободители», как они себя называют, специфически поздравили детей в Одесской области с Днем знаний. Устроили бессонную ночь, но, что еще хуже, запустили две крылатые ракеты, несущие смерть.

К счастью, она из них попала в «молоко», упала на открытой местности, не причинив ущерба. Вторую сбили силы противовоздушной обороны наших защитников.

Ракетная опасность и дальше остается высокой. Враг может атаковать регион с суши (из Крыма), как было сегодняшней ночью, с воздуха и с воды – в Черном море находятся несколько судов с ракетами, совокупно способными на залп из 20 единиц.

Поэтому одесситов и жителей области просят и дальше оставаться бдительными и при сигнале воздушной тревоги обязательно направляться в укрытие.

На иллюстрации: ракета «Оникс», какими и обстреляли сегодня Одесский регион

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить