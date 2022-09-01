Сложная ночь в Одессе: ракетный обстрел и бесконечные тревоги

Ночь 1 сентября была непростой для одесситов. Несколько раз объявлялась воздушная тревога. И неспроста: враг выпустил по региону две ракеты.

Об этом сообщил спикер руководителя Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Российские войска, «освободители», как они себя называют, специфически поздравили детей в Одесской области с Днем знаний. Устроили бессонную ночь, но, что еще хуже, запустили две крылатые ракеты, несущие смерть.

К счастью, она из них попала в «молоко», упала на открытой местности, не причинив ущерба. Вторую сбили силы противовоздушной обороны наших защитников.

Ракетная опасность и дальше остается высокой. Враг может атаковать регион с суши (из Крыма), как было сегодняшней ночью, с воздуха и с воды – в Черном море находятся несколько судов с ракетами, совокупно способными на залп из 20 единиц.

Поэтому одесситов и жителей области просят и дальше оставаться бдительными и при сигнале воздушной тревоги обязательно направляться в укрытие.

На иллюстрации: ракета «Оникс», какими и обстреляли сегодня Одесский регион