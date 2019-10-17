Слободка, Молдаванка и пригород Одессы остались без воды

В районе улицы Хуторской, 99 возникла необходимость ремонтных работ на водопроводе.

Об этом сообщает филиал “Инфоксводоканала”.

В связи с ремонтом прекратили подачу воды жителям домов на улицах Хуторской, Известковой, Круговой, а также во всех одноименных переулках.

Воды нет также у одесситов, живущих на улицах:

Кутузова;

Андриевского;

Балковской;

Одария;

Церковной;

Щеголева,

Кроме того, без воды оставили жителей села Усатова, что в пригороде Одессы.

Ремонт планируют закончить до 20.00, после чего начнут возобновлять подачу воды в домах.

Фото: nversia.ru