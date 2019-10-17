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Новости Одессы и Одесской области

Слободка, Молдаванка и пригород Одессы остались без воды

Слободка, Молдаванка и пригород Одессы остались без воды

В районе улицы Хуторской, 99 возникла необходимость ремонтных работ на водопроводе.

Об этом сообщает филиал “Инфоксводоканала”.

В связи с ремонтом прекратили подачу воды жителям домов на улицах Хуторской, Известковой, Круговой, а также во всех одноименных переулках.

Воды нет также у одесситов, живущих на улицах:

  • Кутузова;
  • Андриевского;
  • Балковской;
  • Одария;
  • Церковной;
  • Щеголева,

Кроме того, без воды оставили жителей села Усатова, что в пригороде Одессы.

Ремонт планируют закончить до 20.00, после чего начнут возобновлять подачу воды в домах.

Фото: nversia.ru

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