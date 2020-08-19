Скоро в Одессе появятся многосекционные трамваи: на каких маршрутах будут ходить 

В середине августа в Одессе состоялась процедура раскрытия предложений участников международного тендера по проекту «Магистральный трамвайный маршрут прямого сообщения «Север — Юг». На ней рассматривали компании, которые займутся поставкой новых многосекционных трамваев в Одессу.

За счет кредита Европейского инвестиционного банка «Одесгорэлектротранс» планирует купить более 14 трехсекционных вагонов с низким уровнем пола. Они будут обслуживать маршрут «Север — Юг» — от поселка Котовского до Таирова.

В данный момент поставкой трамваев готовы заняться три компании — из Китая, Днепра и Львова. В течение четырех месяцев тендерный комитет обязан изучить представленные проекты, подготовить отчет об оценке предложений и согласовать его с инвестиционным банком Европы. После подписания документов у выигравшей компании будет 72 недели, чтобы снабдить Одессу новыми трамваями.

Напомним, в апреле на одесском поселке Котовского запустили новый трамвай.