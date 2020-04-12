На одесском поселке Котовского запустили новый трамвай

Трамвай №8 выйдет на маршрут в Суворовском районе Одессы.
Это новый локальный транспорт для жителей поселка Котовского, сообщает “Горэлектротранс”.
Трамвай свяжет ул. Паустовского с Лузановкой.
Пока в ведомстве планируют пустить три вагона. Они будут ходить с 6.00 до 20.00.
Трамвай решили выпустить на линию из-за новых правил пользования общественным транспортом.
Во время карантина уехать не так уж легко из-за ограничений по количеству пассажиров, а дополнительное транспортное средство увеличит шансы тех, кому нужно добраться куда-то по необходимости.
Фото: Пассажирский транспорт
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