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Новости Одессы и Одесской области

Скоро одесситы смогут снять наличные с карт в магазинах и кафе: это правда?

Скоро одесситы смогут снять наличные с карт в магазинах и кафе: это правда?

Чтобы иметь «живые» деньги на руках даже при отсутствии рядом банкомата, уже существует услуга по снятию с банковских карт наличных в кассах торговых предприятий. С 1 августа 2020 года эта процедура станет проще.

В НБУ говорят, что усовершенствовали порядок этих операций и их учета. Выдавать наличные с карт смогут магазины и торговые точки, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО).

По мнению финансистов, комиссия при таких операциях не будет слишком отличаться от транзакции по обналичиванию денег в сети «не своих» банков, и будет варьироваться в пределах 1-1,5%. А за счет кредитных средств — 5%.

Но магазины, кафе и заправки, скорее всего, будут выдавать кэш в рамках определенных лимитов, которые будут значительно меньше, чем в банковских терминалах. В мировой практике это в среднем около $200.

Фото: Freepik

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