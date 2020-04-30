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Новости Одессы и Одесской области

Скоро ли в Одессе будут ходить автобусы и поезда?

Скоро ли в Одессе будут ходить автобусы и поезда?

Ждать того, что в Украине, в частности, в Одессе возобновят движение транспорта, осталось недолго.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По словам министра, правительство может разрешить запуск транспорта уже с 12 мая.

– Это касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров – невыгодно, – уточнил Владислав Криклий.

Он также отметил, что правила дистанции между людьми никто не отменяет, как и ношение маски.

– Маски, дистанция, скрининг не отменяются. В транспорте нельзя будет перевозить людей стоя. Что касается железной дороги и перелетов – просчитывается вариант, когда средние кресла будут свободны. Это может отразиться на стоимости билета, но решение еще не принято, – подчеркнул глава мининфраструктуры.

Фото: “Пушкинская”

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