Сколько зеленых насаждений нужно планете?

Как восстанавливают лесные массивы в нашей стране, сколько лет выращиваются сеянцы и что позволяет обеспечить быстрое формирование нового леса, рассказали в программе «Утро с Интером».

Более четырех миллиардов гектаров леса – именно столько зеленых насаждений нужно на планете, чтобы людям свободно дышалось, а воздух очищался от атмосферных выбросов. Эти подсчеты сделали ученые-экологи Федеральной высшей технической школы Цюриха. Но сейчас лесов на треть меньше, чем необходимо. Исследователи даже составили карты, на которых обозначены страны, где не хватает деревьев и где наиболее благоприятные условия для их выращивания. В список вошли Соединенные Штаты, Россия, Канада, Бразилия, Австралия и Китай. В Украине лесов тоже недостаточно.

При искусственном разведении леса чаще всего используется крупный посадочный материал – саженцы или сеянцы, которые в течение нескольких лет выращиваются в специальных питомниках. Это обеспечивает их выживание и быстрый рост всходов.

«Семена сосны можно сеять и сразу в лесу, но, если будет мало дождей, они не прорастут. Чтобы вырастить молодые сеянцы, нужен полив, система подпитки и система защиты от вредителей и болезней, тогда саженец точно приживется в лесу, – рассказывает Иван Черевко, главный лесничий ГП «Тетеревский лесхоз» в Киевской области. – Основная лесная порода деревьев – сосна, но мы выращиваем и березу, и ольху, и дуб, а также породы, которые в подлеске находятся – лесная груша, дикая яблоня, лесная рябина, являющиеся также кормовой базой для птиц и зверей».

Лес – живой организм, объясняет главный лесничий. Так же, как человек, он стареет. Например, в Тетеревском лесхозе пять лет назад стояли древние сосны – им было под 90 лет. Их вырубили лесники. Зато посадили молоденькие ели и березки. «Со временем, когда лес очень стареет, он теряет свои свойства, перестает давать прирост, древесина начинает портиться, появляется много мертвой древесины и гниль. Этот лес производит кислорода в несколько раз меньше, чем углекислого газа», – объясняет Иван Черевко.

Самостоятельно лес также может восстанавливаться, но на это нужны десятилетия. А после пожара природе понадобится целых 100 лет, чтобы возродиться самостоятельно.

«Лес, благодаря своим свойствам, очищает воздух, – говорит Дмитрий Гоцуляк, директор ГП «Тетеревский лесхоз». – Полесские и Карпатские леса влияют даже на территорию Харьковской области. Мы не можем ждать 100 лет. Мы видим, какими засушливыми стали весны, зимы, температура в Полесье достигает 37 градусов, что очень влияет на восстановление насаждений. Также на самовосстановление леса влияет высокая антропогенная нагрузка – увеличилось количество людей и транспорта, которые сейчас появляются в лесу».

На специальных плантациях, где растут изящные сосны, ближе к зиме лесники собирают шишки на семена. «Здесь мы их очищаем, сохраняем, сушим, а чтобы они раскрылись – вытряхиваем из шишек, – продолжает Иван Черевко. – Также семена проходят обработку, вакуумную очистку, мытье, обеззараживание. Затем семена сосны хранятся в 10-литровых емкостях в холодильнике. Из 10 кг семян можно вырастить миллион сеянцев, то есть воссоздать 100 – 150 гектаров леса».

По словам лесничего, маленькие сосны, которые выращивают в питомнике, пересадят в лес весной следующего года. Но великанами они станут еще не скоро – лет через двадцать. Впрочем, даже сейчас они уже прекрасно очищают воздух!

Телеканалы «Интер», НТН и радио «Пятница» призывают украинцев озеленять страну и присоединиться к бессрочной акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает сайт TV.ua. Чтобы узнать, как принять участие, заходите на сайт derevo.inter.ua. Каждый из нас реально может повлиять на то, каким воздухом будем дышать мы и наши дети!