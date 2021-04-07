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Сколько задолжали за газ поставщики тепла в Одесской области

Сколько задолжали за газ поставщики тепла в Одесской области

К окончанию отопительного сезона «Нафтогаз Украины» посчитал долги теплопроизводителей за газ, который поставляется им на условиях, определенных Положением о возложении специальных обязанностей* (ПСО). Несмотря на снижение цены в феврале-марте 2021 года, 56 предприятий теплоэнергетики страны по состоянию на 26 марта не выполнили ни одно из требований для получения газа в рамках ПСО. В частности, их суммарный долг составил более 820 миллионов гривен.

В списке должников газ есть и предприятия теплоэнергетики Одесской области, а также объединения совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы, которые самостоятельно обеспечивают теплом многоквартирные дома.

  1. ООО «Калоре» (г. Черноморск (Ильичевск) — 2495270 грн.
  2. ДП «Моноліт-Сервіс» (г. Черноморск (Ильичевск) — 3746208 грн.
  3. КП «Молодіжне-2» (Молодежное) — 154519 грн.
  4. ЖСК «Кварт-Сервіс» (Овидиопольский район) — 1086251 грн.
  5. ОСМД «Довженко-2» (г. Одесса) — 415095 грн.
  6. ООО ОК «Житло-Сервіс» (г. Одесса) — 430000 грн.
  7. ОСМД «Каскад-2010» (г. Одесса) — 1337756 грн.
  8. Потребительское общество «Корд-09» (г. Одесса) — 86684 грн.
  9. «Підприємство ДКВС України (№14)» (г. Одесса) — 5468301 грн.
  10. ОСМД «Престиж-9» (г. Одесса) — 115452 грн.
  11. ОСМД «Сімекс» (г. Одесса) — 1237072 грн.
  12. ОК «Україна-Сервіс» (г. Одесса) — 965979 грн.
  13. ЖСК «Уют-43» (пгт Таирово) — 327676 грн.
  14. КП «Хлібодарське ВУЖКГ» (пгт Хлебодарское) — 3705995 грн.

«Нафтогаз» призывает теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты к надлежащему уровню.

 Справка «ОЖ»

 Специальные обязанности возложены Кабинетом министров на «Нафтогаз Украины» для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Под действие специальных обязанностей попадают также объединения совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, можно ли сэкономить на годовом тарифе на газ.

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