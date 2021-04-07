Сколько задолжали за газ поставщики тепла в Одесской области

К окончанию отопительного сезона «Нафтогаз Украины» посчитал долги теплопроизводителей за газ, который поставляется им на условиях, определенных Положением о возложении специальных обязанностей* (ПСО). Несмотря на снижение цены в феврале-марте 2021 года, 56 предприятий теплоэнергетики страны по состоянию на 26 марта не выполнили ни одно из требований для получения газа в рамках ПСО. В частности, их суммарный долг составил более 820 миллионов гривен.

В списке должников газ есть и предприятия теплоэнергетики Одесской области, а также объединения совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы, которые самостоятельно обеспечивают теплом многоквартирные дома.

ООО «Калоре» (г. Черноморск (Ильичевск) — 2495270 грн. ДП «Моноліт-Сервіс» (г. Черноморск (Ильичевск) — 3746208 грн. КП «Молодіжне-2» (Молодежное) — 154519 грн. ЖСК «Кварт-Сервіс» (Овидиопольский район) — 1086251 грн. ОСМД «Довженко-2» (г. Одесса) — 415095 грн. ООО ОК «Житло-Сервіс» (г. Одесса) — 430000 грн. ОСМД «Каскад-2010» (г. Одесса) — 1337756 грн. Потребительское общество «Корд-09» (г. Одесса) — 86684 грн. «Підприємство ДКВС України (№14)» (г. Одесса) — 5468301 грн. ОСМД «Престиж-9» (г. Одесса) — 115452 грн. ОСМД «Сімекс» (г. Одесса) — 1237072 грн. ОК «Україна-Сервіс» (г. Одесса) — 965979 грн. ЖСК «Уют-43» (пгт Таирово) — 327676 грн. КП «Хлібодарське ВУЖКГ» (пгт Хлебодарское) — 3705995 грн.

«Нафтогаз» призывает теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты к надлежащему уровню.

Справка «ОЖ»

Специальные обязанности возложены Кабинетом министров на «Нафтогаз Украины» для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Под действие специальных обязанностей попадают также объединения совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы.

Ольга Новикова

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