Сколько в Одессе продлятся зимние каникулы у школьников?

С 30 декабря учащихся одесских школ отправили на каникулы.

Об этом сообщила директор гордепартамента образования Елена Буйневич.

По ее словам, школьники будут отдыхать две недели – до 13 января.

Для детей льготных категорий в это время подготовили бесплатную развлекательную программу. В частности, для них в горсовете подготовили 10 тысяч билетов на новогодние спектакли.

А для учеников с 1 по 6 классы также подготовили подарки.

Фото: b1.m24.ru

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