Сколько потратят в Одессе на строительство нового яхт-клуба?

У моря в Одессе хотят построить новый яхт-клуб. Сооружение может появиться на территории бывшей лодочной станции ФСО “Динамо”, в районе Французского бульвара. Яхт-клубом будет управлять международный оператор.
Об этом сообщает interfax.com.ua.
По данным издания, цена вопроса – 55 млн евро, именно в такую сумму оценили проект.
20% инвестиций фирма-подрядчик ООО “Варда плюс” якобы направит на берегоукрепительные работы.
Планы у компании грандиозные: собирается укрепить склон, отремонтировать ливневку, реконструировать около километра Трассы здоровья.
Застройщик клятвенно обещает одесситам обновленный пляж в том районе, причем доступный всем. Для его благоустройства наймут компанию из Нидерландов. Реконструкцией набережной займется популярный британский архитектор, который создавал проекты благоустройства для Дубаев и Сингапура.
Фото: dumskaya.net
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