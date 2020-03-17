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Новости Одессы и Одесской области

Сколько потратят в Одессе на строительство нового яхт-клуба?

Сколько потратят в Одессе на строительство нового яхт-клуба?

У моря в Одессе хотят построить новый яхт-клуб. Сооружение может появиться на территории бывшей лодочной станции ФСО “Динамо”, в районе Французского бульвара. Яхт-клубом будет управлять международный оператор.

Об этом сообщает interfax.com.ua.

По данным издания, цена вопроса – 55 млн евро, именно в такую сумму оценили проект.

20% инвестиций фирма-подрядчик ООО “Варда плюс” якобы направит на берегоукрепительные работы.

Планы у компании грандиозные: собирается укрепить склон, отремонтировать ливневку, реконструировать около километра Трассы здоровья.

Застройщик клятвенно обещает одесситам обновленный пляж в том районе, причем доступный всем. Для его благоустройства наймут компанию из Нидерландов. Реконструкцией набережной займется популярный британский архитектор, который создавал проекты благоустройства для Дубаев и Сингапура.

Фото: dumskaya.net

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