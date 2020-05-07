Сколько потратят в Одессе на благоустройство сквера у кинотеатра “Вымпел”?

Недавно мы писали о том, что в Одессе утвердили границы сквера у бывшего кинотеатра “Вымпел”.
Так, сообщалось, что определили площадь 1,46 га в районе Адмиральского проспекта и улицы Краснова.
А недавно на сайте закупок Prozorro появилась информация о будущем благоустройстве этого участка.
По инициативе “Горзелентреста”, его приведут в порядок и озеленят. При этом, какие именно работы задумали провести в сквере, пока точно не известно.
Подрядчиком выбрали компанию “Аксолитстрой”, которая уже не раз выполняла заказы горсовета. Ей за работы у кинотеатра готовы заплатить 1,45 млн грн.
Фирма должна будет благоустроить сквер до 31 декабря этого года.
Фото: Odessit.ua