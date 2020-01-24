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Новости Одессы и Одесской области

Сколько потратят на охрану отреставрированного в Одессе дома Руссова?

Сколько потратят на охрану отреставрированного в Одессе дома Руссова?

В Одессе ищут подрядчиков, которые могли бы обеспечить охрану дому Руссова на улице Садовой.

Об этом стало известно из материалов на сайте госзакупок Prozorro.

Заказчиком выступает горуправление капитального строительства. Там ждут тендерных проедложений до 6 февраля, а уже 7-го планируют провести аукцион.

За услугу охранной фирме готовы заплатить 315 тысяч гривен. При этом в горсовете рассчитывают, что памятник архитектуры будут охранять за эти деньги до конца нынешнего года.

Фото Марии Котовой

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