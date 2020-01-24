Сколько потратят на охрану отреставрированного в Одессе дома Руссова?

В Одессе ищут подрядчиков, которые могли бы обеспечить охрану дому Руссова на улице Садовой.

Об этом стало известно из материалов на сайте госзакупок Prozorro.

Заказчиком выступает горуправление капитального строительства. Там ждут тендерных проедложений до 6 февраля, а уже 7-го планируют провести аукцион.

За услугу охранной фирме готовы заплатить 315 тысяч гривен. При этом в горсовете рассчитывают, что памятник архитектуры будут охранять за эти деньги до конца нынешнего года.

Фото Марии Котовой

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!