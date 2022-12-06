Новости Одессы и Одесской области

Сколько маленьких украинцев родилось в Одессе за неделю?

Сколько маленьких украинцев родилось в Одессе за неделю?

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 112 маленьких украинцев, что на 15 детей больше, чем на предыдущей неделе.

По информации горздрава, численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 64. Также за неделю увидели свет 48 маленьких одесситок.

Лидерство по количеству новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1 – здесь на свет появились 30 младенцев.

Все городские родильные дома Одессы продолжают в полном объеме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах.

Ранее в одесской мэрии сообщали, что во всех больницах и роддомах городского подчинения в Одессе сейчас есть электроэнергия, вода и тепло.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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