Новости Одессы и Одесской области

Скифское золото вернется в Украину, а не в оккупированный Крым

Скифское золото вернется в Украину, а не в оккупированный Крым

Сегодня, 26 октября Апелляционный суд в Нидерландах принял решение, что коллекция скифского золота принадлежит Украине, поэтому драгоценности не вернут крымским музеям.

Подписаться

О решении судей из Нидерландов сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Судебная тяжба длилась семь лет

Напомним, что в 2014 году украинская коллекция скифского золота экспонировалась в Нидерландах. После аннексии Крыма Россией встал вопрос, кому же возвращать исторические ценности.

Окружной суд Амстердама в 2016 году решил, что крымские артефакты должны быть переданы государству Украина, потому что они являются частью культурного наследия государства Украина.

Предметом спора была коллекция, которая насчитывает 565 музейных предметов. Все эти экспонаты были предоставлены в музей Алларда Пирсона для экспонирования в рамках выставки «Крым – золотой остров в Черном море».

Ранее они находились в Центральном музее Тавриды, Керченском историко-культурном заповеднике, Национальном заповеднике «Херсонес Таврический» и Бахчисарайском историко-культурном заповеднике.

Предполагалось, что экспонаты пробудут в Музее Пирсона с 6 февраля по 28 мая 2014 года. Спор вокруг экспонатов возник из-за оккупации Крыма Российской Федерацией. Когда выставка завершилась нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты Национальному музею Украины. Свой отказ они аргументировали тем, что могут возникнуть претензии со стороны Крымских музеев.

Читайте также: Скифское золото: в Москве ФСБ задержала бывшего «регионала» из Одессы

Еще по теме: Скифское золото уже можно увидеть в киевском музее

Фото Украинская правда

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить