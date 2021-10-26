Скифское золото вернется в Украину, а не в оккупированный Крым

Сегодня, 26 октября Апелляционный суд в Нидерландах принял решение, что коллекция скифского золота принадлежит Украине, поэтому драгоценности не вернут крымским музеям.

О решении судей из Нидерландов сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Судебная тяжба длилась семь лет

Напомним, что в 2014 году украинская коллекция скифского золота экспонировалась в Нидерландах. После аннексии Крыма Россией встал вопрос, кому же возвращать исторические ценности.

Окружной суд Амстердама в 2016 году решил, что крымские артефакты должны быть переданы государству Украина, потому что они являются частью культурного наследия государства Украина.

Предметом спора была коллекция, которая насчитывает 565 музейных предметов. Все эти экспонаты были предоставлены в музей Алларда Пирсона для экспонирования в рамках выставки «Крым – золотой остров в Черном море».

Ранее они находились в Центральном музее Тавриды, Керченском историко-культурном заповеднике, Национальном заповеднике «Херсонес Таврический» и Бахчисарайском историко-культурном заповеднике.

Предполагалось, что экспонаты пробудут в Музее Пирсона с 6 февраля по 28 мая 2014 года. Спор вокруг экспонатов возник из-за оккупации Крыма Российской Федерацией. Когда выставка завершилась нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты Национальному музею Украины. Свой отказ они аргументировали тем, что могут возникнуть претензии со стороны Крымских музеев.

Читайте также: Скифское золото: в Москве ФСБ задержала бывшего «регионала» из Одессы

Еще по теме: Скифское золото уже можно увидеть в киевском музее

Фото Украинская правда