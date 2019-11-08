Скандал в одесской школе: мама сняла на видео, как учителя орут на детей

“Не могу молчать”, – так подписала видео о реалиях в одесских школах мама второклассницы Виктория Коробко.
Она прошла по школьным коридорам во время уроков и выложила видео на своей странице в Facebook.
Gepostet von Виктория Коробко am Donnerstag, 7. November 2019
Gepostet von Виктория Коробко am Donnerstag, 7. November 2019
Виктория также написала, что это не единичный случай в их школе.
Она отметила, что у ее дочери “невроз и ещё парочку умных терминов в диагнозе, лечим после первого класса”. По ее словам, раньше ее дочь даже боялась к школе подходить.
Пользователи соцсети остро отреагировали на видео Виктории Коробко. Родители шокированы и негодуют. В комментариях под постом они называют таких учителей психически неуравновешенными, которым не место в школе. Однако есть и родители, которые считают, что невоспитанные дети сами доводят преподавателей до такого поведения.
Фото: ua.utro.news
Пусть эта мама хотя бы один! день проведет парочку уроков,тогда посмотрим,что она после этого скажет