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Новости Одессы и Одесской области

Скандал в одесской школе: мама сняла на видео, как учителя орут на детей

Скандал в одесской школе: мама сняла на видео, как учителя орут на детей

“Не могу молчать”, – так подписала видео о реалиях в одесских школах мама второклассницы Виктория Коробко.

Она прошла по школьным коридорам во время уроков и выложила видео на своей странице в Facebook.

Gepostet von Виктория Коробко am Donnerstag, 7. November 2019

Gepostet von Виктория Коробко am Donnerstag, 7. November 2019

Виктория также написала, что это не единичный случай в их школе.

Она отметила, что у ее дочери “невроз и ещё парочку умных терминов в диагнозе, лечим после первого класса”. По ее словам, раньше ее дочь даже боялась к школе подходить.

Пользователи соцсети остро отреагировали на видео Виктории Коробко. Родители шокированы и негодуют. В комментариях под постом они называют таких учителей психически неуравновешенными, которым не место в школе. Однако есть и родители, которые считают, что невоспитанные дети сами доводят преподавателей до такого поведения.

Фото: ua.utro.news

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Виктория

Пусть эта мама хотя бы один! день проведет парочку уроков,тогда посмотрим,что она после этого скажет

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11 минут назад
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