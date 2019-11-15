Скандал с изъятием ребенка: Светлана Дороганова уволена

И.о. начальника службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова уволила начальника Приморского территориального отдела службы по делам детей Одесского горсовета Светлану Дороганову, по вине которой 11-летнюю девочку изымали посреди уроков.

Действиями скандальной чиновницы были шокированы не только школьники, но и учителя, а также руководство школы.

Напомним, в Одессе разгорелся скандал, когда в одесской школе №26 органы опеки забрали в приют 11-летнюю Леру прямо с урока на глазах у ее одноклассников.

Источник: Odessitua.com

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