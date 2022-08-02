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Ситуация в Одессе на утро 2 августа: когда стрельба и взрывы – это хорошо

Ситуация в Одессе на утро 2 августа: когда стрельба и взрывы – это хорошо

Под утро одесситов разбудил сигнал воздушной тревоги, но обстрела, к с частью, не было. А стрельба и взрывы днем и ночью – это тренировки ВСУ, которые готовы защитить город.

Об это в своем утреннем обращении рассказал спикер главы Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

Ночь в городе и области прошла всего с одним сигналом воздушной тревоги. Обстрела, к счастью, не было. Тем не менее в Черном море сейчас 2 носителя ракет оккупантов готовы к пускам, им помогают 3 больших десантных корабля.

Вероятность ракетных атак с моря, воздуха и территории временно оккупированного Крыма – высокая. Потому заслышав сигнал воздушной тревоги следует сразу спуститься в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.

Силы обороны Юга Украины продолжают выполнение боевых задач, проводят мероприятия по боевой подготовке. Стрельба, которая слышна в разных районах города и днем и ночью – свидетельство того, что ВСУ готовы отразить нападение на город и регион в любой момент.

Также Сергей Братчук еще раз объяснил, почему нельзя указывать в соцсетях места прилета ракет, их последствия, а тем более публиковать фото и видео. Во время и после возможного ракетного удара главное в действиях власти — четко определить не только место «прилета», но, самое главное — организовать проведение спасательной операции и обеспечить ликвидацию последствий разрушений. О деталях атаки – сообщается впоследствии. Преждевременное разглашение информации может угрожать жизни участникам спасательной операции, потому что враг может скорректировать удар и нанести его повторно.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала об общей ситуации на фронте к утру 2 августа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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