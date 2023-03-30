Новости Одессы и Одесской области

Ситуация на фронте на 400-й день войны: какие потери врага?

Ситуация на фронте на 400-й день войны: какие потери врага?

Сводка Генштаба ВСУ рассказывает о ситуации на фронте к утру 30 марта 2023 года. Также уже появилась свежая информация о потерях российских оккупантов в Украине к утру сегодняшнего дня. 

Сводка Генштаба ВСУ на утро 30 марта

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена. За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также более 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них: Уды, Стрелка, Глубокое, Красное, Песчаное, Гатище, Волчанск, Бочковое и Комиссарово.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Купянск, Колодязное, Двухлетняя, Западное, Петропавловка и Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино, Белогоровка – Луганской, а также Колодцы, Спорное и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута. В ходе штурмовых действий противника наши воины отразили 28 атак оккупантов. В то же время, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки. Совершил обстрелы населенных пунктов, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новомарково и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Карловку, Красногоровку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы районов Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в том числе Малиновки, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Новоандреевки, Староукраинки, Волшебного Запорожской области; Михайловки, Новоалександровки, Новоберислава, Томарино, Разлива Херсонской области и Херсон.

В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. В частности, в Красноперекопске, работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и т.д.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.

Потери россии в Украине на 30 марта

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 172900 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 3610 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 6974 (+8) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 2671 (+12) ед,
  • РСЗО / MLRS – 526 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 278 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft – 306 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2239 (+0),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5518 (+11) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 291 (+3).
список потерь россии в Украине 30 марта

Потери россии в Украине на утро 30 марта 2023 года.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить