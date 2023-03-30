Ситуация на фронте на 400-й день войны: какие потери врага?

Сводка Генштаба ВСУ рассказывает о ситуации на фронте к утру 30 марта 2023 года. Также уже появилась свежая информация о потерях российских оккупантов в Украине к утру сегодняшнего дня.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 30 марта

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена. За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также более 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них: Уды, Стрелка, Глубокое, Красное, Песчаное, Гатище, Волчанск, Бочковое и Комиссарово.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Купянск, Колодязное, Двухлетняя, Западное, Петропавловка и Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино, Белогоровка – Луганской, а также Колодцы, Спорное и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута. В ходе штурмовых действий противника наши воины отразили 28 атак оккупантов. В то же время, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки. Совершил обстрелы населенных пунктов, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новомарково и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Карловку, Красногоровку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы районов Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в том числе Малиновки, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Новоандреевки, Староукраинки, Волшебного Запорожской области; Михайловки, Новоалександровки, Новоберислава, Томарино, Разлива Херсонской области и Херсон.

В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. В частности, в Красноперекопске, работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и т.д.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.

Потери россии в Украине на 30 марта

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 172900 ( +560 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3610 ( +1 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6974 ( +8 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2671 ( +12 ) ед,

РСЗО / MLRS – 526 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 278 ( +1 ) ед,

самолетов / aircraft – 306 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2239 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5518 ( +11 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 291 ( +3 ).