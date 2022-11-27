Ситуация на фронте к утру 27 ноября: 277-й день войны

Оперативная информация по состоянию на утро 27 ноября 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались двести семьдесят седьмые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Маринка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

Враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам города Днепр и произвел 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам, в частности города Херсона.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, вражеские подразделения выполняют задачи по прикрытию участка российско-украинской границы и ведению демонстрационных и провокационных действий.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки и Амбарно Харьковской области.

На Купянском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Лиманском направлении – ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Невское Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области. В районе населенного пункта Стельмаховка российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Нанес огневого поражения по районам населенных пунктов Андреевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плав.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник задействовал минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для поражения населенных пунктов Республиканец, Приднепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населённых пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.

По имеющейся информации, в российской федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.

При этом в Американском институре изучения войны (ISW) отмечают, что заморозки на следующей неделе ускорят темп боевых действий, увеличив мобильность войск.

Аналитики прогнозируют, что операции с обеих сторон пока осложнены сильной грязью в результате дождей. Когда земля замерзнет, начнется более активная фаза действий по всему театру боевых действий.

Основное из отчета ISW:

российские чиновники продолжают усилия по депортации украинских детей в рф, проводят кампанию депопуляции на оккупированных украинских территориях;

вражеские войска, вероятно, используют инертные ракеты Х-55, предназначенные исключительно для несения ядерных боеголовок, что подчеркивает истощение их ресурсов;

российская армия 26 ноября продолжала обороняться против продолжающихся украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная;

орки продолжают «трудиться» над фортификационными сооружениями на востоке Херсонской области.